SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich schloss der SMI am Montag nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 11’477.80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.271 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.035 Prozent auf 11’489.88 Punkte an der Kurstafel, nach 11’493.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11’493.47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11’424.79 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Wert von 11’239.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, betrug der SMI-Kurs 10’952.44 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 11’190.09 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2.75 Prozent. Bei 11’529.24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11’064.90 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 0.98 Prozent auf 74.22 CHF), Swisscom (+ 0.64 Prozent auf 506.40 CHF), Swiss Re (+ 0.33 Prozent auf 106.65 CHF), Swiss Life (+ 0.22 Prozent auf 645.60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.20 Prozent auf 40.82 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-2.49 Prozent auf 250.90 CHF), Logitech (-1.57 Prozent auf 76.64 CHF), Nestlé (-0.56 Prozent auf 92.02 CHF), Richemont (-0.52 Prozent auf 142.40 CHF) und Lonza (-0.47 Prozent auf 463.40 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’710’736 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 253.313 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.02 Prozent, die höchste im Index.

