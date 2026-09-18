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Index-Performance 18.09.2026 17:58:15

SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Der SMI gab am Abend nach.

Swisscom
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Am Freitag fiel der SMI via SIX letztendlich um 1.15 Prozent auf 13’786.72 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.588 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.330 Prozent auf 13’901.32 Punkte an der Kurstafel, nach 13’947.31 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’964.30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13’786.72 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0.320 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Wert von 14’320.90 Punkten auf. Der SMI lag vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 13’765.83 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 12’049.13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4.07 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.63 Prozent auf 80.02 CHF), Alcon (+ 0.41 Prozent auf 53.66 CHF), Lonza (+ 0.11 Prozent auf 545.60 CHF), Kühne + Nagel International (-0.37 Prozent auf 215.70 CHF) und Swiss Re (-0.54 Prozent auf 138.75 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swisscom (-3.43 Prozent auf 648.50 CHF), Nestlé (-2.63 Prozent auf 76.27 CHF), Amrize (-2.55 Prozent auf 31.01 CHF), Zurich Insurance (-1.81 Prozent auf 596.60 CHF) und Richemont (-1.57 Prozent auf 168.85 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 24’983’289 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 304.649 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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