SIX-Handel SMI präsentiert sich leichter

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.03 Prozent tiefer bei 14’389.76 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.653 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.062 Prozent auf 14’385.80 Punkte an der Kurstafel, nach 14’394.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14’360.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’442.16 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0.070 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 14’463.23 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 04.06.2026, einen Stand von 13’341.27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12’383.47 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8.62 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 1.92 Prozent auf 35.48 CHF), Richemont (+ 1.47 Prozent auf 186.35 CHF), Holcim (+ 1.30 Prozent auf 73.08 CHF), Sika (+ 1.08 Prozent auf 191.35 CHF) und Swiss Life (+ 0.92 Prozent auf 940.60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-1.82 Prozent auf 210.30 CHF), Lonza (-1.41 Prozent auf 573.80 CHF), Novartis (-1.04 Prozent auf 129.96 CHF), Givaudan (-0.55 Prozent auf 3’264.00 CHF) und Roche (-0.45 Prozent auf 354.90 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 855’812 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 295.721 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6.69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch