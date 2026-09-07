SIX-Handel SMI notiert am Montagnachmittag im Minus

Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.49 Prozent tiefer bei 14’325.34 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.655 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1.13 Prozent leichter bei 14’233.46 Punkten in den Montagshandel, nach 14’395.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14’350.81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’206.65 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’544.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 13’388.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 12’370.57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8.14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.90 Prozent auf 79.24 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.23 Prozent auf 213.90 CHF), Amrize (+ 1.04 Prozent auf 35.84 CHF), Nestlé (+ 0.63 Prozent auf 78.80 CHF) und Holcim (+ 0.49 Prozent auf 74.20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Re (-2.73 Prozent auf 138.95 CHF), Novartis (-2.42 Prozent auf 126.44 CHF), Logitech (-2.28 Prozent auf 80.44 CHF), Partners Group (-2.24 Prozent auf 663.80 CHF) und Lonza (-1.09 Prozent auf 561.00 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’515’296 Aktien gehandelt. Mit 301.812 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch