Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 -1.3%  SPI 19’590 -1.3%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’619 -1.5%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 6’294 -1.9%  Gold 4’403 1.1%  Bitcoin 63’723 0.4%  Dollar 0.8085 -0.1%  Öl 100.5 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Suche...
ETF Sparplan

SMI 998089 / CH0009980894

13’861.96
Pkt
-195.65
Pkt
-1.39 %
13:09:54
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

SMI-Marktbericht 09.09.2026 09:28:18

SIX-Handel SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

SIX-Handel SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Das macht der SMI am Mittwochmorgen.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.53 Prozent leichter bei 13’983.70 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.642 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.613 Prozent auf 13’971.48 Punkte an der Kurstafel, nach 14’057.61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13’958.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13’987.23 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 1.75 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’544.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13’356.31 Punkten auf. Der SMI stand vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 12’281.09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.56 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 0.73 Prozent auf 80.02 CHF), Sika (+ 0.23 Prozent auf 194.40 CHF), Swisscom (+ 0.08 Prozent auf 650.00 CHF), Holcim (+ 0.03 Prozent auf 73.56 CHF) und Alcon (-0.04 Prozent auf 55.80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-1.23 Prozent auf 181.40 CHF), UBS (-0.89 Prozent auf 44.60 CHF), Swiss Life (-0.82 Prozent auf 916.40 CHF), Lonza (-0.79 Prozent auf 551.60 CHF) und Amrize (-0.58 Prozent auf 34.39 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 283’328 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 299.001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:28 Logo WHS Gold: Rücklauf deutlich stärker als erwartet – 4.400 USD neu im Blickpunkt
09:20 SG-Marktüberblick: 09.09.2026
09:09 Novartis belastet erneut
09:00 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08:34 Rohstoffe: aktiver Ansatz macht sich bezahlt
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 16.74 SX7BOU
Short 14’794.88 13.99 S4BDQU
Short 15’357.60 8.95 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’868.75 09.09.2026 13:07:35
Long 13’355.19 19.80 SWBZHU
Long 13’049.80 13.85 SU3B7U
Long 12’466.79 8.84 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt
Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt
Steigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis Aktie News: Novartis knickt am Nachmittag ein
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagabend südwärts

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’868.75 -1.34%