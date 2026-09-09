SIX-Handel SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.53 Prozent leichter bei 13’983.70 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.642 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.613 Prozent auf 13’971.48 Punkte an der Kurstafel, nach 14’057.61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13’958.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13’987.23 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 1.75 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’544.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13’356.31 Punkten auf. Der SMI stand vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 12’281.09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.56 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 0.73 Prozent auf 80.02 CHF), Sika (+ 0.23 Prozent auf 194.40 CHF), Swisscom (+ 0.08 Prozent auf 650.00 CHF), Holcim (+ 0.03 Prozent auf 73.56 CHF) und Alcon (-0.04 Prozent auf 55.80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-1.23 Prozent auf 181.40 CHF), UBS (-0.89 Prozent auf 44.60 CHF), Swiss Life (-0.82 Prozent auf 916.40 CHF), Lonza (-0.79 Prozent auf 551.60 CHF) und Amrize (-0.58 Prozent auf 34.39 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 283’328 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 299.001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch