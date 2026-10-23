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23.10.2026 12:26:38
SIX-Handel SMI in der Verlustzone
Der SMI zeigt sich aktuell in Rot.
Am Freitag verliert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.67 Prozent auf 14’450.83 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.684 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.172 Prozent höher bei 14’572.95 Punkten, nach 14’547.97 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 14’445.65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’552.72 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0.859 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 13’921.72 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 14’214.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12’557.27 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.08 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SMI aktuell
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 6.19 Prozent auf 67.54 CHF), Logitech (+ 2.04 Prozent auf 91.90 CHF), Amrize (+ 2.02 Prozent auf 32.85 CHF), Partners Group (+ 1.96 Prozent auf 625.00 CHF) und Geberit (+ 0.82 Prozent auf 564.40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Richemont (-4.49 Prozent auf 164.70 CHF), Sika (-1.41 Prozent auf 181.90 CHF), Novartis (-1.07 Prozent auf 127.50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.02 Prozent auf 68.22 CHF) und Swiss Re (-0.97 Prozent auf 152.85 CHF).
SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’296’041 Aktien gehandelt. Mit 338.120 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus
2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.52 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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