Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.00 Prozent höher bei 14’975.68 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.744 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.085 Prozent auf 14’963.24 Punkte an der Kurstafel, nach 14’976.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’959.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15’008.61 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 1.26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’391.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, notierte der SMI bei 14’320.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der SMI 12’481.95 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.05 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.

Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2.77 Prozent auf 84.54 CHF), Alcon (+ 1.20 Prozent auf 62.54 CHF), Richemont (+ 1.13 Prozent auf 174.90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.06 Prozent auf 68.74 CHF) und Lonza (+ 1.06 Prozent auf 670.00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-0.90 Prozent auf 85.95 CHF), Zurich Insurance (-0.77 Prozent auf 647.00 CHF), Amrize (-0.71 Prozent auf 33.40 CHF), Swiss Life (-0.47 Prozent auf 967.40 CHF) und Swiss Re (-0.40 Prozent auf 151.05 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 841’555 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 352.660 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch