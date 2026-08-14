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SMI-Performance im Blick 14.08.2026 12:26:16

SIX-Handel SMI am Mittag im Minus

SIX-Handel SMI am Mittag im Minus

Am fünften Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0.20 Prozent auf 14’445.94 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.667 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14’501.15 Zählern und damit 0.180 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14’475.13 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’406.27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’501.16 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0.881 Prozent nach unten. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 14’241.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, bei 13’212.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’001.61 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.05 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 2.08 Prozent auf 60.72 CHF), Partners Group (+ 1.85 Prozent auf 737.40 CHF), Amrize (+ 1.27 Prozent auf 38.13 CHF), Holcim (+ 1.26 Prozent auf 72.42 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1.24 Prozent auf 212.50 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Roche (-1.10 Prozent auf 358.30 CHF), Novartis (-1.00 Prozent auf 122.50 CHF), Lonza (-0.98 Prozent auf 567.20 CHF), Richemont (-0.59 Prozent auf 194.45 CHF) und Nestlé (-0.30 Prozent auf 80.83 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 506’116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 309.623 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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