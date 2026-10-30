|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Bewegung
|
30.10.2026 12:26:14
SIX-Handel: SMI am Mittag freundlich
Aktueller Marktbericht zum SMI.
Am Freitag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0.40 Prozent auf 14’816.25 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.687 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.464 Prozent auf 14’825.31 Punkte an der Kurstafel, nach 14’756.86 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14’777.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14’833.14 Einheiten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 2.38 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Wert von 13’830.34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, notierte der SMI bei 14’392.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12’309.63 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.84 Prozent aufwärts. Bei 14’861.53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1.91 Prozent auf 84.39 CHF), Givaudan (+ 1.84 Prozent auf 3’988.00 CHF), Swiss Re (+ 1.66 Prozent auf 153.35 CHF), Novartis (+ 1.21 Prozent auf 133.90 CHF) und Alcon (+ 1.16 Prozent auf 59.44 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Logitech (-3.97 Prozent auf 78.42 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.41 Prozent auf 71.36 CHF), UBS (-1.39 Prozent auf 39.16 CHF), Amrize (-0.70 Prozent auf 33.90 CHF) und Swiss Life (-0.27 Prozent auf 955.60 CHF).
Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’453’301 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 347.353 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.94 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
30.10.26
|Börse Zürich: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|UBS Aktie News: UBS am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SIX-Handel: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Analyse: DZ BANK bewertet UBS-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse (finanzen.ch)
Analysen zu Logitech S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’810.66
|0.36%
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.