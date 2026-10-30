SIX-Handel: SMI am Mittag freundlich

Am Freitag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0.40 Prozent auf 14’816.25 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.687 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.464 Prozent auf 14’825.31 Punkte an der Kurstafel, nach 14’756.86 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’777.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14’833.14 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 2.38 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Wert von 13’830.34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, notierte der SMI bei 14’392.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12’309.63 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.84 Prozent aufwärts. Bei 14’861.53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1.91 Prozent auf 84.39 CHF), Givaudan (+ 1.84 Prozent auf 3’988.00 CHF), Swiss Re (+ 1.66 Prozent auf 153.35 CHF), Novartis (+ 1.21 Prozent auf 133.90 CHF) und Alcon (+ 1.16 Prozent auf 59.44 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Logitech (-3.97 Prozent auf 78.42 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.41 Prozent auf 71.36 CHF), UBS (-1.39 Prozent auf 39.16 CHF), Amrize (-0.70 Prozent auf 33.90 CHF) und Swiss Life (-0.27 Prozent auf 955.60 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’453’301 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 347.353 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.94 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch