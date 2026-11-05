SMI 998089 / CH0009980894
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05.11.2026 15:58:16
SIX-Handel: SMI am Donnerstagnachmittag fester
Der SMI entwickelt sich heute positiv.
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.24 Prozent fester bei 15’058.75 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.708 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.255 Prozent auf 15’061.17 Punkte an der Kurstafel, nach 15’022.85 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SMI bei 14’995.55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15’092.56 Punkten.
SMI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2.31 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 13’703.53 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 14’551.56 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Wert von 12’363.53 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13.67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15’092.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 2.70 Prozent auf 75.32 CHF), Sika (+ 2.28 Prozent auf 190.65 CHF), Swiss Re (+ 2.08 Prozent auf 159.35 CHF), Amrize (+ 1.74 Prozent auf 36.31 CHF) und Sandoz (+ 1.73 Prozent auf 83.56 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-2.63 Prozent auf 80.84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.44 Prozent auf 68.74 CHF), Roche (-0.91 Prozent auf 392.30 CHF), UBS (-0.10 Prozent auf 41.24 CHF) und Alcon (-0.06 Prozent auf 63.24 CHF).
Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2’404’746 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 339.281 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 6.98 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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