SIX-Handel: SMI am Dienstagnachmittag freundlich

Der SMI klettert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.07 Prozent auf 14’312.13 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.661 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.119 Prozent auf 14’285.36 Punkte an der Kurstafel, nach 14’302.39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14’251.01 Punkte, das Tageshoch hingegen 14’325.66 Zähler.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SMI bei 14’343.70 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 13’240.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der SMI auf 12’071.88 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.04 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 1.73 Prozent auf 59.90 CHF), Novartis (+ 1.56 Prozent auf 125.32 CHF), Roche (+ 1.15 Prozent auf 360.20 CHF), Swiss Re (+ 0.71 Prozent auf 141.45 CHF) und Swisscom (+ 0.71 Prozent auf 637.50 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-3.17 Prozent auf 36.07 CHF), Holcim (-2.64 Prozent auf 69.44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.53 Prozent auf 80.90 CHF), Logitech (-1.84 Prozent auf 81.04 CHF) und Sika (-1.40 Prozent auf 186.10 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’224’319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 300.813 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 6.37 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch