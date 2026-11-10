SIX-Handel: SMI am Dienstagmittag freundlich

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.71 Prozent stärker bei 15’052.05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.706 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.668 Prozent auf 15’046.05 Punkte an der Kurstafel, nach 14’946.15 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14’996.31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15’057.71 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 13’787.40 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 14’633.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’455.20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13.62 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15’092.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2.58 Prozent auf 175.20 CHF), UBS (+ 2.48 Prozent auf 40.95 CHF), Holcim (+ 2.22 Prozent auf 76.34 CHF), Sika (+ 2.01 Prozent auf 195.20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.95 Prozent auf 69.94 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Galderma (-1.68 Prozent auf 187.45 CHF), Givaudan (-0.91 Prozent auf 4’028.00 CHF), Sandoz (-0.50 Prozent auf 84.04 CHF), Roche (-0.40 Prozent auf 399.50 CHF) und Alcon (+ 0.03 Prozent auf 61.24 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 970’226 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 337.716 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch