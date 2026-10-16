SIX-Handel SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.04 Prozent tiefer bei 2’298.27 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.185 Prozent auf 2’303.34 Punkte an der Kurstafel, nach 2’299.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’298.27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’303.34 Zählern.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 3.14 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der SLI noch bei 2’220.49 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Stand von 2’290.79 Punkten auf. Der SLI lag vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 2’051.01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.85 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.29 Prozent auf 77.18 CHF), Amrize (+ 0.84 Prozent auf 31.10 CHF), Holcim (+ 0.81) Prozent auf 64.54 CHF), Nestlé (+ 0.74 Prozent auf 81.67 CHF) und Partners Group (+ 0.60 Prozent auf 603.80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Novartis (-1.21 Prozent auf 124.38 CHF), Roche (-1.00 Prozent auf 375.90 CHF), Sandoz (-0.53 Prozent auf 74.86 CHF), Kühne + Nagel International (-0.52 Prozent auf 229.60 CHF) und Sonova (-0.44 Prozent auf 273.00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 604’367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 317.750 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch