SIX-Handel: SLI zeigt sich am Dienstagmittag fester

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.79 Prozent auf 2’260.98 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.266 Prozent auf 2’249.15 Punkte an der Kurstafel, nach 2’243.18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’261.52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’239.08 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 2’310.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der SLI bei 2’227.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1’992.14 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5.11 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 3.07 Prozent auf 87.22 CHF), Geberit (+ 3.01 Prozent auf 547.60 CHF), VAT (+ 2.99 Prozent auf 654.00 CHF), Amrize (+ 2.80 Prozent auf 32.35 CHF) und Sika (+ 2.40 Prozent auf 189.95 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Zurich Insurance (-1.20 Prozent auf 594.20 CHF), Roche (-0.93 Prozent auf 361.40 CHF), Swiss Re (-0.82 Prozent auf 138.30 CHF), UBS (-0.67 Prozent auf 41.47 CHF) und Swisscom (-0.61 Prozent auf 653.00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 3’631’682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301.643 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.38 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch