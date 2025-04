SIX-Handel: SLI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Am Montag springt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.05 Prozent auf 1’935.65 Punkte an. In den Montagshandel ging der SLI 0.075 Prozent fester bei 1’936.04 Punkten, nach 1’934.59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1’937.73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1’934.72 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.03.2025, wurde der SLI mit 2’074.03 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.01.2025, wurde der SLI auf 2’060.12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, den Wert von 1’855.89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 0.733 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 1.30 Prozent auf 7.03 CHF), Geberit (+ 0.90 Prozent auf 561.60 CHF), Adecco SA (+ 0.83 Prozent auf 21.86 CHF), VAT (+ 0.75 Prozent auf 297.10 CHF) und Sandoz (+ 0.66 Prozent auf 35.22 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-1.45 Prozent auf 142.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.51 Prozent auf 43.03 CHF), SGS SA (-0.47 Prozent auf 79.88 CHF), Givaudan (-0.46 Prozent auf 3’857.00 CHF) und Holcim (-0.39 Prozent auf 91.54 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 191’115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 234.120 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

