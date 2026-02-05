UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SIX-Handel im Blick
|
05.02.2026 12:26:18
SIX-Handel SLI verbucht Abschläge
Aktuell legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.06 Prozent schwächer bei 2’154.62 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.195 Prozent fester bei 2’160.07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’155.86 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’160.68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2’148.20 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1.74 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’150.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’022.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’063.73 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0.169 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’185.70 Punkte. 2’099.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 4.01 Prozent auf 98.64 CHF), Logitech (+ 2.54 Prozent auf 71.76 CHF), SGS SA (+ 2.21 Prozent auf 95.32 CHF), Temenos (+ 1.95 Prozent auf 65.50 CHF) und Sonova (+ 1.02 Prozent auf 208.70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swisscom (-1.36 Prozent auf 652.50 CHF), Roche (-1.05 Prozent auf 356.80 CHF), Partners Group (-0.92 Prozent auf 991.80 CHF), ams-OSRAM (-0.85 Prozent auf 8.18 CHF) und UBS (-0.78 Prozent auf 34.51 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’716’690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 305.573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Die Adecco SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 5.50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu UBS
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS am Mittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel SLI verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|UBS übertrifft mit Milliardengewinn Markterwartungen (AWP)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|10:50
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’153.63
|-0.10%
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Fokus: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Verlusten. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag grösstenteils rote Vorzeichen aus.