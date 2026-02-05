SIX-Handel SLI verbucht Abschläge

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.06 Prozent schwächer bei 2’154.62 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.195 Prozent fester bei 2’160.07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’155.86 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’160.68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2’148.20 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1.74 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’150.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’022.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’063.73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0.169 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’185.70 Punkte. 2’099.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 4.01 Prozent auf 98.64 CHF), Logitech (+ 2.54 Prozent auf 71.76 CHF), SGS SA (+ 2.21 Prozent auf 95.32 CHF), Temenos (+ 1.95 Prozent auf 65.50 CHF) und Sonova (+ 1.02 Prozent auf 208.70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swisscom (-1.36 Prozent auf 652.50 CHF), Roche (-1.05 Prozent auf 356.80 CHF), Partners Group (-0.92 Prozent auf 991.80 CHF), ams-OSRAM (-0.85 Prozent auf 8.18 CHF) und UBS (-0.78 Prozent auf 34.51 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’716’690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 305.573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Adecco SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 5.50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch