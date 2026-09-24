SIX-Handel SLI schwächelt

Am Donnerstag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.22 Prozent leichter bei 2’242.28 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.278 Prozent auf 2’240.97 Punkte an der Kurstafel, nach 2’247.21 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2’233.43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’247.70 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0.465 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 24.08.2026, den Wert von 2’314.36 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Wert von 2’263.67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1’969.73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.24 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 1.40 Prozent auf 8’720.00 CHF), Swisscom (+ 1.07 Prozent auf 661.00 CHF), Nestlé (+ 0.95 Prozent auf 77.83 CHF), Novartis (+ 0.78 Prozent auf 118.52 CHF) und Geberit (+ 0.70 Prozent auf 546.20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-4.32 Prozent auf 84.20 CHF), Partners Group (-3.11 Prozent auf 605.00 CHF), UBS (-2.07 Prozent auf 38.82 CHF), Julius Bär (-1.26 Prozent auf 70.28 CHF) und Sonova (-1.24 Prozent auf 239.00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’185’084 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 308.799 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7.37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch