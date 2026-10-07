Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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07.10.2026 09:28:37
SIX-Handel SLI präsentiert sich zum Start schwächer
Das macht der SLI morgens.
Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.19 Prozent schwächer bei 2’222.05 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.308 Prozent leichter bei 2’219.43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2’226.28 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’222.80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2’217.47 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0.265 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’282.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’300.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’033.32 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.30 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. 1’915.56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 0.96 Prozent auf 633.00 CHF), Novartis (+ 0.65 Prozent auf 117.94 CHF), Roche (+ 0.49 Prozent auf 351.50 CHF), Alcon (+ 0.42 Prozent auf 52.90 CHF) und Schindler (+ 0.38 Prozent auf 262.40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Julius Bär (-2.28 Prozent auf 71.28 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.26 Prozent auf 81.54 CHF), VAT (-1.17 Prozent auf 690.00 CHF), UBS (-0.67 Prozent auf 40.30 CHF) und Holcim (-0.64 Prozent auf 65.42 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 114’727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297.079 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 7.49 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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