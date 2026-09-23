SIX-Handel SLI liegt am Mittag im Minus

Am Mittwoch gibt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0.08 Prozent auf 2’251.97 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.311 Prozent auf 2’260.71 Punkte an der Kurstafel, nach 2’253.70 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2’263.35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’250.35 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0.899 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 2’310.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2’231.24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’990.67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.70 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 1.73 Prozent auf 671.00 CHF), Nestlé (+ 0.71 Prozent auf 77.64 CHF), Sonova (+ 0.67 Prozent auf 241.20 CHF), Richemont (+ 0.56 Prozent auf 170.70 CHF) und Logitech (+ 0.56 Prozent auf 86.44 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Helvetia Baloise (-1.91 Prozent auf 215.40 CHF), Kühne + Nagel International (-1.25 Prozent auf 228.30 CHF), Sika (-0.93 Prozent auf 187.15 CHF), Swisscom (-0.92 Prozent auf 645.00 CHF) und Swiss Life (-0.87 Prozent auf 908.00 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’387’169 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 309.129 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7.34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch