SLI 3025288 / CH0030252883
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03.11.2026 12:26:20
SIX-Handel SLI fällt am Dienstagmittag
Der SLI zeigt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.
Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.24 Prozent auf 2’375.10 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.532 Prozent schwächer bei 2’368.07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’380.73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’364.36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’378.99 Zählern.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 2’210.64 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 2’297.51 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Stand von 2’008.52 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.42 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’382.57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern markiert.
SLI-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 1.21 Prozent auf 708.50 CHF), Lindt (+ 1.18 Prozent auf 8’605.00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.64 Prozent auf 221.00 CHF), Novartis (+ 0.59 Prozent auf 132.30 CHF) und Swiss Life (+ 0.56 Prozent auf 965.00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Geberit (-3.19 Prozent auf 570.20 CHF), Sonova (-2.45 Prozent auf 278.20 CHF), Galderma (-1.83 Prozent auf 188.00 CHF), Logitech (-1.38 Prozent auf 77.44 CHF) und Alcon (-1.26 Prozent auf 59.66 CHF).
Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 597’718 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 351.228 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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