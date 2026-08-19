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SLI im Blick 19.08.2026 09:28:14

SIX-Handel: SLI beginnt Mittwochssitzung im Plus

SIX-Handel: SLI beginnt Mittwochssitzung im Plus

SLI-Handel am Mittwoch.

Alcon
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Am Mittwoch verbucht der SLI um 09:11 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0.07 Prozent auf 2’299.64 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.245 Prozent auf 2’292.32 Punkte an der Kurstafel, nach 2’297.96 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2’299.71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’294.59 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0.535 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 2’298.35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2’122.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, notierte der SLI bei 2’022.04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.91 Prozent. 2’352.31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Geberit (+ 7.82 Prozent auf 568.20 CHF), Roche (+ 0.61 Prozent auf 363.10 CHF), VAT (+ 0.55 Prozent auf 617.80 CHF), Sandoz (+ 0.41 Prozent auf 73.70 CHF) und Julius Bär (+ 0.32 Prozent auf 75.48 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Straumann (-6.88 Prozent auf 92.80 CHF), Alcon (-1.56 Prozent auf 59.40 CHF), Sonova (-1.07 Prozent auf 240.80 CHF), Lindt (-0.65 Prozent auf 9’225.00 CHF) und Swiss Re (-0.50 Prozent auf 140.70 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 95’911 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 301.532 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.47 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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