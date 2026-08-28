Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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28.08.2026 12:26:13
SIX-Handel: SLI auf grünem Terrain
Aktuell legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Der SLI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.18 Prozent auf 2’312.97 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.393 Prozent fester bei 2’317.94 Punkten in den Freitagshandel, nach 2’308.86 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’320.01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2’310.09 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0.064 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’316.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’147.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’014.23 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.53 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. 1’915.56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 1.65 Prozent auf 194.20 CHF), Straumann (+ 1.61 Prozent auf 93.66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.49 Prozent auf 80.46 CHF), Givaudan (+ 1.28 Prozent auf 3’316.00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.92 Prozent auf 219.00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Alcon (-1.51 Prozent auf 57.58 CHF), Sandoz (-1.13 Prozent auf 69.74 CHF), Partners Group (-1.01 Prozent auf 744.20 CHF), Lindt (-0.84 Prozent auf 8’805.00 CHF) und Sonova (-0.42 Prozent auf 235.80 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 886’100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312.561 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 6.08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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