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Kursverlauf 03.11.2026 15:58:16

SIX-Handel: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

SIX-Handel: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Wenig verändert zeigt sich der SLI am Nachmittag.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0.05 Prozent höher bei 2’381.96 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.532 Prozent tiefer bei 2’368.07 Punkten, nach 2’380.73 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’364.36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2’388.64 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 2’210.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der SLI auf 2’297.51 Punkte taxiert. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Stand von 2’008.52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.74 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’388.64 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.46 Prozent auf 72.38 CHF), VAT (+ 1.20 Prozent auf 571.40 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.91 Prozent auf 221.60 CHF), Swisscom (+ 0.86 Prozent auf 706.00 CHF) und Holcim (+ 0.76 Prozent auf 71.64 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Geberit (-2.17 Prozent auf 576.20 CHF), Logitech (-1.91 Prozent auf 77.02 CHF), Sonova (-1.89 Prozent auf 279.80 CHF), Alcon (-1.52 Prozent auf 59.50 CHF) und Amrize (-1.13 Prozent auf 34.96 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’574’956 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 351.228 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11.00 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.04 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

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