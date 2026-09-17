Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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17.09.2026 12:26:16
SIX-Handel: SLI am Donnerstagmittag mit Zuschlägen
Der SLI macht derzeit Gewinne.
Der SLI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.39 Prozent auf 2’229.04 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0.495 Prozent höher bei 2’231.49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’220.49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’224.43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’232.69 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 0.155 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’304.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2’214.14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der SLI einen Stand von 1’983.08 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3.63 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Helvetia Baloise (+ 4.40 Prozent auf 223.20 CHF), Sandoz (+ 2.10 Prozent auf 67.10 CHF), Galderma (+ 2.01 Prozent auf 157.15 CHF), VAT (+ 1.88 Prozent auf 597.20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.58 Prozent auf 79.50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Alcon (-1.56 Prozent auf 54.24 CHF), Roche (-1.24 Prozent auf 358.00 CHF), Partners Group (-0.81 Prozent auf 614.40 CHF), Amrize (-0.56 Prozent auf 32.11 CHF) und Geberit (-0.37 Prozent auf 542.80 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’170’440 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303.309 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.15 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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