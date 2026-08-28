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SPI aktuell 28.08.2026 17:58:11

SIX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im SPI

SIX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im SPI

Der Handel in Zürich verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Villars
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Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 20’270.57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.525 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20’338.87 Zählern und damit 0.373 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20’263.22 Punkte).

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 20’354.02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’261.95 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0.101 Prozent nach unten. Der SPI stand vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 20’401.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der SPI auf 19’084.30 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’957.74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11.12 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell BioVersys (+ 8.50 Prozent auf 26.80 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7.09 Prozent auf 0.19 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 6.78 Prozent auf 283.50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 6.43 Prozent auf 53.00 CHF) und Curatis (+ 6.22 Prozent auf 20.50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Flughafen Zürich (-7.71 Prozent auf 208.20 CHF), Idorsia (-7.22 Prozent auf 5.34 CHF), Stadler Rail (-3.63 Prozent auf 30.28 CHF), Villars SA (-3.31 Prozent auf 585.00 CHF) und Feintool International (-3.23 Prozent auf 12.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3’847’954 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 317.908 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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