Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’257 -0.2%  SPI 18’769 0.0%  Dow 49’443 0.0%  DAX 24’582 0.7%  Euro 0.9173 0.0%  EStoxx50 6’011 0.5%  Gold 4’782 -0.8%  Bitcoin 59’731 1.1%  Dollar 0.7802 0.2%  Öl 94.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Swatch und Richemont uneinheitlich: Schweizer Uhrenexporte im März leicht rückläufig
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe
Roche-Aktie trotzdem schwächer: US-Gesundheitsbehörde prüft Gazyva/Gazyvaro bei systemischem Lupus
SGS-Aktie gesucht: Knapp zwei Drittel der Aktionäre entscheiden sich für Aktiendividende
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
eToro entdecken

Roche Aktie 1203211 / CH0012032113

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 21.04.2026 12:26:21

SIX-Handel: Gewinne im SPI

SIX-Handel: Gewinne im SPI

Aktuell legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Roche
329.76 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag notiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.06 Prozent fester bei 18’776.79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.410 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.215 Prozent leichter bei 18’725.00 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18’765.28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18’786.58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’700.63 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 17’202.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, lag der SPI bei 18’205.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Stand von 15’705.01 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.93 Prozent zu. Bei 19’309.93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 23.04 Prozent auf 0.40 CHF), Evolva (+ 17.10 Prozent auf 1.00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 9.57 Prozent auf 6.30 CHF), Addex Therapeutics (+ 8.29 Prozent auf 0.05 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3.75 Prozent auf 4.15 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-9.38 Prozent auf 0.58 CHF), Adval Tech (-6.15 Prozent auf 33.60 CHF), lastminutecom (-3.88 Prozent auf 12.40 CHF), SHL Telemedicine (-3.67 Prozent auf 1.05 CHF) und Liechtensteinische Landesbank (-3.40 Prozent auf 93.90 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’132’648 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288.133 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Inside Trading & Investment

09:49 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Lonza, Partners Group
09:36 Hoffnungen bleiben am Leben
06:55 Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
20.04.26 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’770.22 19.83 B62SOU
Short 14’052.32 13.98 B0PS9U
Short 14’590.30 8.89 S6WBNU
SMI-Kurs: 13’256.98 21.04.2026 13:04:39
Long 12’659.65 18.84 SGHBWU
Long 12’404.57 13.84 SMLB7U
Long 11’869.69 8.92 SFDB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0.05 8.29% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 33.60 -6.15% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 0.58 -9.38% ASMALLWORLD AG
Bystronic (ex Conzzeta) 213.50 0.47% Bystronic (ex Conzzeta)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 4.30 7.50% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 23.70 -1.25% Curatis AG
Evolva Holding AG 1.00 17.10% Evolva Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6.30 9.57% Highlight Event and Entertainment AG
lastminute.com N.V. 12.40 -3.88% lastminute.com N.V.
Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) 93.90 -3.40% Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
MindMaze Therapeutics 0.41 24.42% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 330.20 -0.48% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1.05 -3.67% SHL Telemedicine
UBS 33.51 -1.63% UBS

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat springt am Abend an
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Rheinmetall startet Drohnenboot-Produktion - HENSOLDT will Voith-Mitarbeiter einstellen
SMI und DAX letztlich mit schwachem Wochenstart -- US-Börsen schliessen mit überschaubaren Verlusten -- Asiens Börsen schliessen im Plus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Neutral von JP Morgan Chase & Co. für SAP SE-Aktie
Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti uneinheitlich: Pause nach der Kursrally nur bei einigen Branchenvertretern
Aktien von Lufthansa und Co. unter Druck - Was die Fluggesellschaften belastet
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag ins Minus

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 18’769.04 0.02%