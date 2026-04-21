Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
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21.04.2026 12:26:21
SIX-Handel: Gewinne im SPI
Aktuell legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Dienstag notiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.06 Prozent fester bei 18’776.79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.410 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.215 Prozent leichter bei 18’725.00 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18’765.28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18’786.58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’700.63 Zählern.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 17’202.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, lag der SPI bei 18’205.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Stand von 15’705.01 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.93 Prozent zu. Bei 19’309.93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SPI-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 23.04 Prozent auf 0.40 CHF), Evolva (+ 17.10 Prozent auf 1.00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 9.57 Prozent auf 6.30 CHF), Addex Therapeutics (+ 8.29 Prozent auf 0.05 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3.75 Prozent auf 4.15 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-9.38 Prozent auf 0.58 CHF), Adval Tech (-6.15 Prozent auf 33.60 CHF), lastminutecom (-3.88 Prozent auf 12.40 CHF), SHL Telemedicine (-3.67 Prozent auf 1.05 CHF) und Liechtensteinische Landesbank (-3.40 Prozent auf 93.90 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’132’648 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288.133 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick
Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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