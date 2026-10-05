Feintool International Aktie 932009 / CH0009320091
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05.10.2026 15:58:10
SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Montagnachmittag steigen
Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.
Am Montag steht der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.25 Prozent im Plus bei 19’445.93 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.418 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0.260 Prozent höher bei 19’447.60 Punkten, nach 19’397.24 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 19’587.95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19’398.62 Einheiten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der SPI bei 20’206.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20’326.79 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 17’208.77 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.60 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 8.12 Prozent auf 0.07 CHF), Tecan (N) (+ 5.36 Prozent auf 243.60 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 5.06 Prozent auf 137.00 CHF), Kudelski (+ 3.27 Prozent auf 1.27 CHF) und EvoNext (+ 2.80 Prozent auf 2.20 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Curatis (-8.57 Prozent auf 16.00 CHF), Adval Tech (-6.82 Prozent auf 41.00 CHF), SHL Telemedicine (-6.54 Prozent auf 1.00 CHF), Feintool International (-4.58 Prozent auf 11.45 CHF) und BioVersys (-4.07 Prozent auf 25.90 CHF).
Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’061’662 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 305.175 Mrd. Euro.
SPI-Fundamentaldaten im Fokus
Die EvoNext-Aktie hat mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 11.77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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