SIX-Handel: Anleger lassen SPI letztendlich steigen

Am Donnerstag schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 17’006.95 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.200 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.548 Prozent tiefer bei 16’911.74 Punkten in den Handel, nach 17’004.99 Punkten am Vortag.

Bei 17’037.96 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 16’870.64 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.251 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.05.2025, bei 16’721.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17’037.29 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2024, notierte der SPI bei 16’165.49 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 9.59 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17’386.61 Punkten. Bei 14’361.69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 12.59 Prozent auf 1.50 CHF), Molecular Partners (+ 9.60 Prozent auf 3.14 CHF), GAM (+ 7.43 Prozent auf 0.11 CHF), SHL Telemedicine (+ 6.45 Prozent auf 1.98 CHF) und Zwahlen et Mayr SA (+ 5.88 Prozent auf 180.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Bossard (-5.23 Prozent auf 185.00 CHF), Vetropack A (-5.14 Prozent auf 33.25 CHF), INTERROLL (-3.98 Prozent auf 1’884.00 CHF), Evolva (-3.93 Prozent auf 1.10 CHF) und Orior (-3.67 Prozent auf 12.60 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4’918’509 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243.854 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten

Die Relief Therapeutics-Aktie hat mit 3.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Varia US Properties-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

