SIX-Handel: Anleger lassen SLI steigen

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.64 Prozent höher bei 2’414.05 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.693 Prozent fester bei 2’415.27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’398.64 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’416.63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’405.11 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SLI mit 2’219.11 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’343.60 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Stand von 2’029.84 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.23 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’433.53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 2.58 Prozent auf 175.20 CHF), UBS (+ 2.48 Prozent auf 40.95 CHF), Holcim (+ 2.22 Prozent auf 76.34 CHF), Julius Bär (+ 2.19 Prozent auf 71.86 CHF) und Sika (+ 2.01 Prozent auf 195.20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Galderma (-1.68 Prozent auf 187.45 CHF), Kühne + Nagel International (-1.39 Prozent auf 226.20 CHF), Givaudan (-0.91 Prozent auf 4’028.00 CHF), Sonova (-0.91 Prozent auf 283.20 CHF) und SGS SA (-0.68 Prozent auf 101.55 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 970’226 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 337.716 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.70 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch