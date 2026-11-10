SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index im Fokus
|
10.11.2026 12:26:17
SIX-Handel: Anleger lassen SLI steigen
Der SLI befindet sich derzeit im Aufwind.
Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.64 Prozent höher bei 2’414.05 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.693 Prozent fester bei 2’415.27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’398.64 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’416.63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’405.11 Punkten lag.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SLI mit 2’219.11 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’343.60 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Stand von 2’029.84 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.23 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’433.53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.
SLI-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 2.58 Prozent auf 175.20 CHF), UBS (+ 2.48 Prozent auf 40.95 CHF), Holcim (+ 2.22 Prozent auf 76.34 CHF), Julius Bär (+ 2.19 Prozent auf 71.86 CHF) und Sika (+ 2.01 Prozent auf 195.20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Galderma (-1.68 Prozent auf 187.45 CHF), Kühne + Nagel International (-1.39 Prozent auf 226.20 CHF), Givaudan (-0.91 Prozent auf 4’028.00 CHF), Sonova (-0.91 Prozent auf 283.20 CHF) und SGS SA (-0.68 Prozent auf 101.55 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 970’226 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 337.716 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.70 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’415.42
|0.70%
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.