SIX Group sichert Teil ihrer Worldline-Aktien in Finanzvehikel ab

Zürich (awp) - Die SIX Group sichert einen Teil ihrer Worldline-Anteile über eine mehrjährige sogenannte "equity collar transaction" ab. Die Transaktion betreffe 19 Prozent der von SIX an Worldline gehaltenen Aktien im Volumen von rund 500 Millionen Euro, wie die Börsenbetreiberin am Dienstagabend mitteilte.

Mit dem Schritt wolle sich das Unternehmen eine gewisse Flexibilität und die Fortführung der Beteiligung sichern. Das bedeute keine Änderungen an der strategischen Beteiligung an Worldline, sagte ein SIX-Sprecher gegenüber AWP. Man erhalte zu diesem Zeitpunkt auch kein Geld für die Anteile. Eine solche Transaktion sei ein gängiger Schritt, um den Wert der Beteiligung über einen bestimmten Zeitraum innerhalb einer gewissen Spanne abzusichern.

Der Schritt erfolgt, nachdem der französische IT-Dienstleister Atos den Verkauf von rund 12 Prozent an Worldline angekündigt hat. Dabei werden fünfjährige Wandelanleihen auf Worldline-Aktien über rund 500 Millionen Euro in einem beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren emittiert und Aktien im Wert von rund 230 Millionen Euro an den Atos-Pensionsfond transferiert.

SIX und Atos haben eine 120-tägige Lock-Up-Periode für die übrigen Anteile an Worldline vereinbart.

yr/tp