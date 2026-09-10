SIX gewinnt Pictet als neue ETF-Emittentin

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse SIX begrüsst eine weitere ETF-Emittentin. Mit Pictet werde der Zugang zu aktiv zu aktiv verwalteten Aktienstrategien an der SIX Swiss Exchange erweitert, teilte die Börsenbetreiberin am Donnerstag mit.

Konkret sei die Kotierung von sieben KI-gestützte Aktien-ETFs geplant. Mit der Genfer Privatbank zähle die Schweizer Börse SIX nun 38 ETF-Emittenten.

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