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15.09.2026 08:36:36
SIX gewinnt Hansainvest als neue ETF-Emittentin
Zürich (awp) - Die SIX begrüsst eine weitere ETF-Emittentin. Die deutsche Hansainvest hat ihren "BIT Global Technology Leaders UCITS" an der Schweizer Börse kotiert.
Der aktiv verwaltete Fonds investiere in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, heisst es in einer Mitteilung der SIX vom Dienstag. Die Strategie des Fondsinitiators BIT Capital konzentriere sich auf führende Technologieunternehmen und KI-Infrastrukturwerte, die nach ESG-Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gefiltert würden.
Damit zählt die SIX den Angaben zufolge nun 39 ETF-Emittenten.
ys/to
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