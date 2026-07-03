Cedar Fair L.P. Aktie 916705 / US1501851067
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03.07.2026 08:03:05
Six Flags Appoints Mark Pauls As COO
(RTTNews) - Six Flags Entertainment Corp. (FUN), on Thursday, appointed Mark Pauls as Chief Operating Officer, effective July 15.
Pauls will take over from Tim Fisher, who will transition to the role of Special Advisor through December 15, providing support during the transition following his role in the integration of Cedar Fair with Six Flags.
Pauls most recently served as Senior Vice President of Operations at Herschend Family Entertainment.
Six Flags Entertainment closed trading 2.59% higher at $20.99 on the New York Stock Exchange. In the after-hours, the stock traded 0.91% lesser at $20.80.
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