SIX erhält von schwedischer Aufsicht für Indizes die EU-Benchmark-Bestätigung

Zürich (awp) - Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX hat von der schwedischen Finanzmarktaufsicht die Bestätigung erhalten, dass ihre wichtigsten Indizes nach wie vor den EU-Benchmark-Vorgaben entsprechen. Die Genehmigung sei für insgesamt 39 Aktien-, Anleihen- und Geldmarktindizes ausgesprochen worden, teilte die SIX am Mittwochabend mit.

Die Freigabe gemäss der EU-Benchmark-Verordnung (BMR) wurde der SIX am 21. Januar erteilt, wie es weiter heisst. Damit könnten SIX-Kunden die Schweizer Benchmarks weiterhin für die Erstellung von Finanzprodukten regelkonform in der EU verwenden.

Zu den zugelassenen Benchmarks zählen führende Schweizer Aktienindizes wie der SMI, mehrere Anleihenindizes und die meist verwendeten Schweizer Referenzsätze. Zu letzteren zählt auch der SARON als Referenzsatz für den Schweizer Franken.

