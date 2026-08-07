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07.08.2026 13:10:36
SIX baut ETF-Angebot aus: Allianz Global Investors lanciert vier neue ETFs
Die Schweizer Börse SIX begrüsst eine weitere ETF-Emittentin.
Konkret sei die Kotierung von vier ETFs geplant. Diese bildeten drei aktive Aktienstrategien ab, von denen eine in zwei Handelswährungen verfügbar sei, hiess es weiter. Mit dem Asset Manager zähle die SIX Swiss Exchange nun 37 ETF-Emittenten.
ra/to
Zürich (awp)
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