SIX baut ETF-Angebot aus: Allianz Global Investors lanciert vier neue ETFs

Mit Allianz Global Investors werde der Zugang zu aktiv verwalteten börsengehandelten Fonds an der SIX Swiss Exchange erweitert, teilte die Börsenbetreiberin am Freitag mit.

Konkret sei die Kotierung von vier ETFs geplant. Diese bildeten drei aktive Aktienstrategien ab, von denen eine in zwei Handelswährungen verfügbar sei, hiess es weiter. Mit dem Asset Manager zähle die SIX Swiss Exchange nun 37 ETF-Emittenten.

ra/to

Zürich (awp)