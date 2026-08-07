Siward Crystal Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Siward Crystal Technology hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Siward Crystal Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.53 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.110 TWD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.05 Prozent auf 655.8 Millionen TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649.0 Millionen TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch