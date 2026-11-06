Siward Crystal Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Siward Crystal Technology hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.51 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siward Crystal Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 711.3 Millionen TWD im Vergleich zu 603.4 Millionen TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch