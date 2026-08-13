Sitowise Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sitowise Group hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13.49 Prozent auf 43.1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sitowise Group 49.8 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch