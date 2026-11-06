SiTime veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SiTime hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.310 USD je Aktie erzielt worden.

SiTime hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 298.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 257.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch