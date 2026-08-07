SiTime stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SiTime liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SiTime die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SiTime im vergangenen Quartal 157.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 126.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SiTime 69.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch