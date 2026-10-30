SiteOne Landscape Supply: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SiteOne Landscape Supply hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SiteOne Landscape Supply in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.29 Milliarden USD im Vergleich zu 1.26 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch