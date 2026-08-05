SITE Centers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SITE Centers hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.880 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 67.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch