SITE Centers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SITE Centers hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 68.46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 27.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch