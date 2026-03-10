SITC International Holdings Aktie 42879917 / US78429L1026
10.03.2026 06:47:31
SITC International Earnings Up In FY25
(RTTNews) - SITC International Holdings Co. Ltd. (SITIY, SITIF, 1308.HK), a Hong Kong-based shipping logistics company, on Tuesday reported higher net income in the full year 2025 compared with the previous year.
For the full year 2025, comprehensive net income increased to $1.24 billion from $1.03 billion in the prior year.
Earnings per share were $0.45 versus $0.38 last year.
Revenue increased to $3.41 billion from $3.06 billion in the previous year.
The proposed final dividend for the year is subject to shareholder approval at the upcoming annual general meeting.
SITC International is 2.36% higher at HKD 33.820 on the Hong Kong Stock Exchange.
