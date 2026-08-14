Sita Enterprises informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sita Enterprises hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.36 INR, nach 6.60 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Sita Enterprises 2.7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 87.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21.4 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch