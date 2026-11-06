SIT Az nominativa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SIT Az nominativa hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SIT Az nominativa 0.090 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SIT Az nominativa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11.00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 75.0 Millionen EUR im Vergleich zu 84.3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch