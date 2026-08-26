Sirma Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sirma Group äusserte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.9 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.0 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch