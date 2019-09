Sirius Group (Nasdaq : SG) consolide son activité mondiale d'assurance-accidents et d'assurance maladie avec un nouveau responsable de la réassurance-vie

HAMILTON, Bermudes, 10 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Sirius Group (Nasdaq : SG) a le plaisir d'annoncer la nomination de Florian Boecker au poste nouvellement créé de responsable de la réassurance-vie, une prolongation naturelle de l'activité d'assurance-accidents et d'assurance maladie existante (« A & H ») de Sirius Group. M. Boecker sera basé à Zurich et relèvera de Stuart Liddell, responsable mondial de l'assurance-vie, de l'assurance-accidents et de l'assurance maladie. M. Boecker a plus de vingt ans d'expérience en tant qu'actuaire et responsable dans le domaine de la réassurance-vie, et se spécialise dans l'activité d'assurance-vie du groupe avec un profil de passif à courte durée.

« Nous sommes ravis d'ajouter un expert dévoué de la réassurance-vie à notre équipe », a déclaré Liddell. « Sirius est depuis longtemps un acteur de niche rencontrant un fort succès dans le secteur de la réassurance-vie à courte durée. Florian est un professionnel chevronné de la réassurance-vie, et je suis persuadé qu'il nous aidera à faire progresser cette partie de notre activité. »

« Notre segment A & H mondial diversifié a produit une croissance soutenue et rentable dans un large éventail de catégories », a ajouté Monica Cramér Manhem, présidente mondiale de la réassurance chez Sirius Group. « Avec Florian, nous sommes enthousiastes à l'idée d'intégrer un leader de haut calibre dont l'orientation professionnelle est complémentaire de notre offre A & H existante. »

À propos de Sirius Group

