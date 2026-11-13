SIR Royalty stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SIR Royalty präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.03 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.130 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.56 Prozent auf 3.0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch