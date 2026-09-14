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14.09.2026 06:37:00
SIP Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SIP Industries hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
SIP Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.120 INR je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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